Damían Suárez fala sobre a saída do Botafogo: ‘Decisão pessoal’

Damían Suárez chegou ao Uruguai para assinar com o Peñarol, nesta quarta-feira (4), após deixar o Botafogo. Em entrevista à TV uruguaia “Telemundo”, o lateral falou que o clube carioca o fez esperar além da conta para liberá-lo. Desde que demonstrou o interesse em sair até a liberação foi quase um mês.

“Ficamos alguns dias esperando que tudo se resolvesse, me fizeram esperar além da conta, mas estou feliz porque chegamos a um acordo”, disse.

O jogador ainda falou sobre a escolha de deixar o Alvinegro e voltar para o Uruguai.

“Foi uma decisão pessoal. Tinha muita vontade de voltar ao futebol uruguaio, ainda mais ao Peñarol, que me abriu as portas e estou muito agradecido”, afirmou.

Damían Suárez chegou ao Botafogo no início da temporada. Neste período, atuou em 33 partidas pelo Alvinegro e contribuiu com duas assistências. Na terça-feira (3), o jogador despediu-se do clube carioca em suas redes sociais.

Damían Suárez, Botafogo e Peñarol

A relação entre Damían Suárez e o Alvinegro estremeceu no início no início do mês de agosto, quando o jogador, após treinar normalmente, alegou problemas pessoais para não viajar com o elenco para o jogo decisivo diante do Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, o lateral-direito afirmou que estava infeliz no clube e que não havia se adaptado ao Rio de Janeiro. No entanto, o jogador já tinha um acordo verbal com o Peñarol, e o Alvinegro ficou sabendo depois.

O jogador, portanto, tentou negociar a sua transferência, mas o Botafogo exigiu pagamento para prosseguir com a negociação. O clube uruguaio não aceitou e as partes seguiram tentando um acordo para a liberação. Assim, conseguiram resolver a situação já no fim da janela de transferências. Durante este período, o lateral treinava separado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.