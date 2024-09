Alisson e Ederson ficam fora da lista de melhores goleiros; veja os indicados

Alisson e Ederson ficaram fora do top-10 melhores goleiros do mundo. A revista “France Football” anunciou, nesta quarta-feira (4), quem são os finalistas do Troféu Yashin, entregue ao melhor jogador da posição na cerimônia da Bola de Ouro, e os brasileiros não estão presentes.

Assim, os favoritos para ganhar o prêmio são os goleiros Emiliano Martínez, que defende o Aston Villa e é o atual vencedor da categoria, Diogo Costa, do Porto, e Gianluigi Donnaruma, que atua no Paris Saint Germain. No entanto, outros sete nomes concorrem à premiação:

Andriy Lunin (Real Madrid)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Giorgi Mamardashvili (Valencia)

Mike Maignan (Milan)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Yann Sommer (Inter de Milão)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Além dos brasileiros, o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, também não está na lista. Ele, que ganhou o prêmio em 2022, passou a maior parte da temporada lesionado.

Por outro lado, a surpresa da lista é a presença do sul-africano Ronwen Williams, campeão da Liga Africana com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Já Mike Maignan, do Milan e da seleção francesa, foi eleito o melhor goleiro da Eurocopa. Da mesma forma, o ucraniano Lunin conquistou a Champions League pelo Real Madrid e o suíço Kobel foi vice da competição continental com o Borussia Dortmund.

Alisson e Ederson fora da lista

Essa é a primeira vez que a lista não conta com um goleiro brasileiro. Alisson e Ederson, além de defenderem a Seleção Brasileira, atuam em grandes clubes da Premier League: Liverpool e Manchester City, respectivamente. Há alguns anos, são os maiores nomes brasileiros na posição. Aliás, em 2019, Alisson ganhou a premiação e, no ano passado, Ederson ficou com o segundo lugar.

