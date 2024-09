Comissão de Clubes inicia debate sobre a implementação do fair play financeiro no Brasil

O futebol brasileiro abordou, nos últimos meses, a implementação do fair play no esporte. O tema, aliás, já está sendo tratado pelos clubes. Afinal, na segunda-feira (2), a Comissão Nacional de Clubes, na sede da CBF, iniciou conversas sobre essa possibilidade. A ideia é que medidas sejam implementadas já no próximo ano.

Segundo o “Ge”, nomes de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Flamengo e Palmeiras, além de dois representantes da Série B e Série C, estiveram presentes. Durante o encontro, algumas questões foram abordadas, como calendário e arbitragem, além, claro, da possibilidade do fair play financeiro no futebol.

Entenda o contexto

A possibilidade da implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro foi cogitado a partir das movimentações de alguns clubes na janela de transferências do meio do ano. Afinal, grandes contratações foram feitas.

Rodolfo Landim e John Textor, presidente do Flamengo e dono da SAF do Botafogo, respectivamente, trocaram questionamentos sobre o tema. Além dos clubes cariocas, o Palmeiras também tem se manifestado nos bastidores. O Verdão, aliás, é favorável ao fair play financeiro.