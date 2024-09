Pulgar, do Flamengo, desfalca o Chile contra a Argentina

Assim como o Chile, o Flamengo também fica em alerta com Erick Pulgar. O volante não viajará a Buenos Aires para a partida da seleção chilena contra a Argentina, nesta quinta-feira, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026.

De acordo com a federação chilena, Pulgar ficará em Santiago “por precaução”. A equipe médica da seleção chilena revelou que o jogador precisará de um tempo de recuperação por conta de uma lesão.

No entanto, há a expectativa para que o volante possa estar presente na partida do Chile contra a Bolívia, na próxima terça-feira. Pulgar é uma peça-chave no meio de campo, e sua ausência representa um grande desfalque para a equipe comandada por Gareca.

O atacante Pedro, também do Flamengo, também preocupa o clube. Isto porque ele torceu o joelho em atividade da Seleção Brasileira e passará por exames para ser a gravidade da lesão. O Rubro-Negro já recebeu a informação.

Com cinco pontos em seis jogos disputados, o Chile é apenas o oitavo entre as dez seleções do torneio, à frente apenas de Bolívia e Peru. A competição tem como líder a bicampeã americana e campeã mundial, Argentina, com 15 pontos.

