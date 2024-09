Jornalista equatoriano vê seleção como incógnita, mas com chances de vencer o Brasil

Brasil e Equador medem forças nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira não vem em boa fase, mas a La Tri também vive uma grande incógnita. Pelo menos é o que garante o jornalista equatoriano José Carlos Crespo, da DibluTV.

Em conversa exclusiva para o J10, José Carlos vê o Equador como uma grande incógnita devido a troca recente no comando técnico. Contudo, a La Tri pode aproveitar o momento complicado vivido nas últimas partidas do Brasil para sair com a vitória em Curitiba.

“Temos um técnico novo, tem menos de três semanas que ele está no cargo. Assim fica uma verdadeira incógnita do que será a equipe do Equador. Não é muita certeza de como vão jogar. Então é uma grande dúvida a seleção equatoriana para a partida contra o Brasil. Esperamos. Os jogadores tem que fazer uma grande partida juntos. Sabemos que o Brasil não passa por uma fase boa. Assim, existe uma chance de sair do Brasil com a vitória.”, disse José Carlos.

Jornalista explica momento conturbado dos equatorianos que atuam no Brasil

Além disso, José Carlos admite que a estrela da companhia, o atacante Enner Valência, do Internacional, não vive grande fase. Contudo, a importância e relevância do capitão, pode impulsionar o Equador contra o Brasil.

“Ele não vem fazendo uma grande participação em suas últimas aparições com a seleção do Equador. Ele não vive uma boa fase nem aqui nem no Internacional. Mas é o capitão, um jogador de muita experiência. Então por tudo que ele é, esperamos que recupere o seu alto nível. Porque se ele não está bem, teremos muita dificuldade’, falou o jornalista.

Por fim, o comunicador lamentou a ausência do zagueiro do São Paulo, Arboleda. O defensor está fora por conta de uma conduta indisciplinar, mas se não fosse pelo episódio, estaria junto com a delegação equatoriana.

“A não convocação de Arboleda foi uma conduta indisciplinaria. Ele teve um incidente em março deste ano, após alguns amistosos. Então sua não convocação é por conduta disciplinar e não por futebol. Se trata-se de futebol, Arboleda com certeza estaria convocado. O técnico disse que ele não está fora e poderia convocá-lo. Mas para esta primeira convocatória, não seria o nome certo’, finalizou.

