Paysandu x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

Paysandu e Amazonas se enfrentam nesta quinta-feira (5 de setembro), às 21h30, no estádio Curuzu, em Belém, pela 25ª rodada da Brasileiro Série B 2024. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam melhorar suas posições na tabela de classificação. Na tabela de classificação, o Papão ocupa a 15ª posição, com 27 pontos. Do outro lado, a Onça Pintada está em 12º lugar, com 32 pontos.

Onde assistir

A partida entre Paysandu e Amazonas terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT e Premiere.

Como chega o Paysandu

O Paysandu, aliás, enfrenta a sua maior seca de vitórias no torneio. Afinal, já são oito jogos sem vencer, que deixaram a equipe a apenas quatro pontos do Brusque, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Para o jogo desta quinta-feira em casa, o técnico Hélio dos Anjos deve ter pelo menos um desfalque em cada setor do campo. Lucas Maia, Léo Pereira, Borasi, Edinho, Jean Dias e Nicolas ainda se recuperam de problemas musculares. Paulinho Bóia, aliás, torceu o joelho e não deve ter condições. Por outro lado, o meia Cazares retorna de suspensão e deve ser titular.

Como chega o Amazonas

Do outro lado, a equipe do Amazonas vem se segurando na 12ª posição da Segundona. Nos nove jogos mais recentes pela Série B, os amazonenses, aliás, tiveram apenas uma derrota. No último domingo, o time manauara ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará.

Para o jogo no Pará, são três baixas certas: o técnico Rafael Lacerda recebeu o terceiro amarelo, assim como o atacante Sassá. Já o zagueiro Miranda foi expulso contra os cearenses e também está fora. Além disso, existe a expectativa pela estreia de alguns reforços para o segundo semestre, como os atacantes Dentinho e Douglas Santos, além do volante Souza, emprestado pelo Náutico.

PAYSANDU x AMAZONAS

Série B do Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data-Hora: 5/9/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Curuzu, em Belém (PA)

PAYSANDU: Diogo Silva; Edílson Júnior, Yefferson Quintana, Lucas Maia e Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade, Robinho, Netinho e Cazares; Yony González. Técnico: Hélio dos Anjos.

AMAZONAS: Marcos Miranda; Fabiano, Alexis Alvariño, Wellington Tim e Ezequiel; Matheus Serafim, Jorge Jiménez (Barros), Erick e Ênio; Diego Torres (Dentinho) e Luan Silva. Técnico: João Antônio.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Daniel Henrique Da Silva Andrade (Ambos DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.