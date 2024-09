Galatasaray anuncia a contratação do atacante Osimhen, ex-Napoli

O Galatasaray, da Turquia, confirmou nesta quarta-feira (4) a chegada do atacante Victor Osimhen. O nigeriano assinou contrato de empréstimo até junho de 2025, sendo cedido pelo Napoli, da Itália.

Desse modo, o anúncio do jogador foi feito de forma bastante divertida. O time turco, afinal, divulgou um clipe com um baile de máscaras, em referência ao acessório que virou marca do atacante após uma lesão no rosto, em novembro de 2021. Osimhen teve fraturas ao redor do olho esquerdo e precisou passar por cirurgia para colocar parafusos e placas metálicas.

Osimhen atuará com a camisa de número 45 e deve receber 6 milhões de euros pela temporada, cerca de R$ 37 milhões na cotação atual. Ele já realizou exames médicos e está à disposição para fazer sua estreia. O técnico Okan Buruk conta com o atacante.

Osimhen perdeu espaço no Napoli com chegada de Lukaku

Contratado pelo Napoli em 2021, por 77,50 milhões de euros (aproximadamente R$ 480 milhões), o jogador fez parte do elenco que conquistou a liga italiana, algo que não acontecia desde a época em que Maradona atuava no clube de Nápoles.

A chegada de Lukaku ao Napoli facilitou a saída de Victor, afinal, o jogador iria disputar posição diretamente com o belga.

