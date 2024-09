Internacional contrata jogador de Gana para as categorias de base

O Internacional anunciou nesta quarta-feira (4) a chegada de Benjamin Arhin para atuar no time sub-20 por empréstimo do Dansoman Wise XI FC até 31 de janeiro. Natural de Gana, o volante se preparará para a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se tiver boas atuações, poderá continuar no clube gaúcho.

Benjamin, aliás, começou a ser observado pelo Centro de Análise e Prospecção de Atletas (Capa) passou a observar Benjamin no ano passado, visando explorar o mercado africano em busca de jovens com potencial.

Experiencia com jogadores do continente africano não é novidade no Internacional

Todavia, não é a primeira vez que o Internacional conta com atletas do continente africano. No início dos anos 2000, portanto, o Colorado contratou os meias Oluwaseun Kolowale Anubi e Abubakar Bello-Osagie, e os atacantes Victor Obinna Nsofor e Nicolas Ifeanyi Obediah, todos nigerianos.

O Internacional, de Roger Machado, é atualmente o décimo colocado da Série A. Desse modo, soma 32 pontos em 22 jogos disputados. Assim, volta a campo na quarta-feira (11) para enfrentar o Fortaleza, no Beira Rio.

