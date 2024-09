Aníbal comemora marca pelo Palmeiras e analisa disputa pelo tri

A vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, no último final de semana, foi especial para o volante Aníbal Moreno. Afinal, ele completou 50 jogos pelo Verdão, todos neste ano. Ele comentou sobre a marca e a rápida adaptação ao clube.

Vale lembrar que o Palmeiras disputou 54 partidas na temporada. Portanto, Aníbal Moreno jogou praticamente todas. Aliás, ele só desfalcou o time comandado por Abel Ferreira em três partidas do Brasileirão e em uma da Libertadores. O argentino foi titular em 40 das partidas que jogou, tendo saído do banco em outras dez.

“É muito gratificante atingir os 50 jogos. Hoje me sinto muito bem no Palmeiras. Temos um time muito bom, um grupo excelente, de gente boa, que trabalha muito durante a semana. Isso me dá muita força para encarar cada jogo com a maior vontade de ganhar. É seguir por esse caminho”, comentou Aníbal Moreno.

Provavelmente com o argentino como titular, o Palmeiras volta a campo agora só no próximo dia 15, quando recebe o Criciúma pela 26ª rodada do Brasileirão. O confronto será realizado no Allianz Parque. Dessa forma, serão dez dias de preparação para o confronto.

Inclusive, a equipe de Aníbal Moreno tem só o Brasileirão a disputar até o final do ano. Já Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo, que completam o G6, têm mais uma ou até duas competições a disputar. Dessa forma, o Palmeiras tem condições de focar exclusivamente no tricampeonato.

“É importante ter mais tempo para trabalhar. Já mudamos a página do que ficou para trás (eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores), temos objetivos importantes pela frente. O grupo está focado”, concluiu Aníbal Moreno.

O Palmeiras está em terceiro lugar no Brasileirão, com 47 pontos, a três do líder Botafogo. Entre eles, encontra-se o Fortaleza, com 48 pontos, mas um jogo a menos: 25 a 24. Aliás, o Verdão ainda recebe os dois times neste returno do Campeonato Brasileiro.

