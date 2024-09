Pedro Martins cita lema de Textor no Botafogo: ‘Colocar o clube sempre no topo’

O Botafogo apresentou, nesta quarta-feira (4), mais dois nomes contratados nesta janela de transferência. Tratam-se de Vitinho e Adryelson, que estiveram ao lado de Pedro Martins e John Textor, acionista da SAF alvinegra. O diretor de futebol fez questão de ressaltar a mentalidade empregada pelo empresário no clube carioca.

“Primeiro quero reforçar e dar as boas-vindas a Vitinho e Adryelson. Quando falamos em construir mentalidade vencedora e cultura, que John Textor sempre nos cobrou, de colocar o clube sempre no topo, não vez ou outra. Colocar o Botafogo na prateleira dos clubes que vão brigar para vencer sempre no futebol brasileiro”, disse.

“Precisamos ter um elenco muito forte. Quando falamos de elenco, temos equipe extremamente qualificada para identificar no detalhe os jogadores que devem vir fazer parte desse elenco, não só pelo que podem produzir, mas pelo nível de competitividade e o tipo de pessoas que são. Quando falamos em montar elenco vencedor, precisamos de pessoas vencedoras, com espírito de grupo, sacrifício e vontade de colocar o Botafogo nessa prateleira como algo constante”, acrescentou.

“Temos duas pessoas que toparam esse desafio, identificaram o Botafogo como projeto vencedor. Quero dar as boas-vindas, saibam que vocês estão chegando para fazer parte de grupo vencedor, com muita gente boa, e que vocês vêm para somar e mudar a história do Botafogo ainda mais”, concluiu.

Por fim, os comandados do técnico Artur Jorge voltam a campo no dia 14 (sábado). Eles enfrentam o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Até lá, aliás, o treinador deve poder contar com os reforços mais recentes: Vitinho e Adryelson.

