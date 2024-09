Dorival admite importância de Neymar, mas não quer Seleção dependente do astro

Dorival Júnior fará sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (6/9). O Brasil encara o Equador, às 22h (de Brasilia), no Couto Pereira. Contudo, o treinador ainda não poderá contar com a estrela da sua companhia: Neymar. O camisa 10 da Seleção ainda se recupera de uma grave lesão no joelho e não tem previsão de volta.

O comandante não escondeu a importância que o atacante tem nos planos dele para a Seleção. Contudo, o objetivo de Dorival é construir uma equipe sólida e que não dependa apenas do camisa 10.

Neymar é um jogador importantíssimo para qualquer equipe do futebol mundial, é um dos mais importantes e decisivos. Dentro de campo ele sempre foi diferenciado. Eu o comandei e sei o que pode produzir. Preparado focado e totalmente recuperado ele será importante. Mas o importante é termos uma Seleção confiável e que possa, quando ele voltar, não ficar com toda responsabilidade”, disse Dorival, ao canal SporTV.

“Espero tê-lo o mais rapidamente possível. Ele tem de se sentir confortável aqui dentro e não ter que ser sempre o cara decisivo, que vai chamar toda responsabilidade. Ele tem de completar um trabalho coletivo e não ser o único a fazer”, completou o treinador.

Brasil encara o Equador sem Neymar

Brasil e Equador jogarão pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, após o embate contra os equatorianos, a Seleção Brasileira terá pela frente o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro. Contudo, a Canarinho é a sexta colocada na tabela, com sete pontos e no limite por uma vaga no próximo mundial.

