Bruno Guimarães lamenta nova lesão de Pedro: ‘Uma grande perda’

O volante Bruno Guimarães concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (5), na véspera do jogo entre Brasil e Equador. As equipes se enfrentam na sexta (6), às 22h, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa.

“Dolorosa para todos (lesão de Pedro). Para mim individualmente, Pedro é meu amigo, sei o quanto trabalhou para estar aqui. Novamente aconteceu essa infelicidade. Aquela vez no Fluminense. Agora de novo. Vinha de um momento maravilhoso no Flamengo. É um cara que tem o cheiro do gol, está sempre próximo. Sem duvida uma grande perda. Desejar uma boa recuperação, aproveitar as filhas dele, porque vai precisar dele neste momento. Mas sei que quem entrar vai dar conta do recado. Será dois jogos fundamentais para gente na tabela”, disse Bruno Guimarães.

Assim, Brasil e Equador duelam nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, pela 7° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, após o embate contra os equatorianos, a Seleção Brasileira terá pela frente o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro. Contudo, a Canarinho é a sexta colocada na tabela, com sete pontos e no limite por uma vaga no próximo mundial.

