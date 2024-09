Com reforços, São Paulo chega ao limite de estrangeiros no elenco

O São Paulo aproveitou a janela de transferências do meio do ano para preencher algumas lacunas no elenco do técnico Luis Zubeldía. Chegaram o zagueiro Ruan, o lateral Jamal Lewis e os volantes Marcos Antonio e Santiago Longo. Dois deles são estrangeiros, que fazem o plantel tricolor chegar ao limite permitido para as partidas de torneios nacionais.

Os regulamentos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil permitem a utilização de até nove estrangeiros entre os relacionados por jogo. Dessa maneira, com a chegada do norte-irlandês Jamal Lewis e do argentino Santiago Longo, o São Paulo atingiu a cota.

Até o início de 2023, a CBF estipulava nos regulamentos dos torneios o limite de cinco gringos por partida, número que foi para sete no Brasileirão daquele ano. Contudo, o São Paulo possuía oito jogadores nascidos fora do país. Ou seja, com todos aptos a jogar, um deles deveria ficar fora dos relacionados.

Veja os estrangeiros do plantel do São Paulo

Atualmente, o Tricolor tem os seguintes estrangeiros em seu elenco: os zagueiros Alan Franco (Argentina), Arboleda (Equador) e Ferraresi (Venezuela); o lateral Jamal Lewis (Irlanda do Norte); os meias Bobadilla (Paraguai), Galoppo (Argentina), Michel Araújo (Uruguai) e Santiago Longo (Argentina); e o atacante Calleri (Argentina). No entanto, há um outro gringo no elenco: o equatoriano Jhegson Méndez, que não não faz parte dos planos do técnico Luis Zubeldía.

O Tricolor rescindiu, recentemente, o contrato do meia colombiano James Rodríguez e emprestou à Inter de Limeira o senegalês Iba Ly.

Se a CBF estipula um número de estrangeiros por partida, para jogos da Conmebol, como a Libertadores e a Sul-Americana, não há limites.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (12), quando viaja a Belo Horizonte precisando da vitória contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, na ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0, gol de Battaglia.

