Dorival comanda último treino antes do duelo contra Equador. Veja como foi!

A Seleção Brasileira realizou, nesta quinta-feira (5), seu último treino visando ao duelo contra o Equador, sob o comando de Dorival Júnior. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, pela sétima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.

Na atividade que a imprensa teve a liberação para acompanhar, os jogadores realizaram um trabalho de aquecimento e, em seguida, uma roda de bobinho. O treino mais tático foi fechado pela comissão técnica.

No começo de treino, o zagueiro Éder Militão ficou fora das atividades. Contudo, o defensor estaria apenas sendo preservado e não preocupa para o jogo. Assim, ele deve formar dupla com Gabriel Magalhães contra o Equador.

O provável Brasil tem: Alisson; Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Endrick.

Aliás, após o embate contra os equatorianos, a Seleção Brasileira terá pela frente o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro. Contudo, a Canarinho é a sexta colocada na tabela, com sete pontos e no limite por uma vaga no próximo mundial.

Convocado para substituir Pedro, o atacante João Pedro ainda não se juntou ao elenco de Dorival e não vai participar de nenhuma atividade antes do confronto contra o Equador.