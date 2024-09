Produções brasileiras conquistam ouro no Festival CINEESPORTE

O Cineesporte (Festival de Cinema de Esportes) chegou em sua sexta edição e consagrou dois filmes brasileiros com os principais prêmios da competição. O evento foi criado para celebrar o melhor do cinema esportivo. As medalhas foram destinadas a produções feitas no Rio de Janeiro e Bahia.

A primeira produção foi: “Vanderlei: pernas, cabeça e coração”, tem direção de Diogo Venturelli, Gabriel Baron e Terni Castro, e recebeu o prêmio de “Melhor Filme da Mostra Competitiva Internacional de Longas-Metragens”. O documentário retrata a trajetória inspiradora de Vanderlei Cordeiro de Lima, ex-maratonista brasileiro, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e detentor da medalha Pierre de Coubertin, a mais alta honra concedida pelo Comitê Olímpico Internacional.

O outro filme foi: “A vida em meus punhos”, com direção de Marília Hughes Guerreiro. A produção conquistou a Medalha de Ouro na categoria Melhor Curta-Metragem. O filme conta a história da pugilista baiana Adriana Araújo, medalhista olímpica em Londres e pioneira no boxe feminino brasileiro, que fez história ao conquistar o primeiro pódio feminino para o Brasil na modalidade.

Bola peo alto foi um dos premiados da sexta edição do Cinefoot

Premiações do 6º Cineesporte

Medalha de Ouro – Longa-Metragem: “VANDERLEI: PERNAS, CABEÇA E CORAÇÃO”, Dir. Diogo Venturelli, Gabriel Baron e Terni Castro, Brasil.

Medalha de Prata – Longa-Metragem: “BOLA PRO ALTO!”, Dir. Cecília Lang, Brasil.

Medalha de Bronze – Longa-Metragem: “VOLTE PARA O SEU CÓRNER”, Dir. Ashley Morrison, Coprodução: Austrália, França, Irlanda, Senegal e Estados Unidos.

Medalha de Ouro – Curta-Metragem: “A VIDA EM MEUS PUNHOS”, Dir. Marília Hughes Guerreiro, Brasil.

Medalha de Prata – Curta-Metragem: “O VENCEDOR”, Dir. Ali Keyvan, Irã.

Medalha de Bronze – Curta-Metragem: “SOBRE ELAS”, Dir. Bruna Arcangelo, Brasil.

Para mais informações sobre o festival, visite o site oficial: www.cineesporte.com.

