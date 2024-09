Engenheiro da Arena MRV faz promessa ao Atlético e São Paulo; Veja detalhes

O confronto entre Atlético e São Paulo, marcado para 12 de setembro, quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, será realizado na Arena MRV. O Atlético, no entanto, trabalha contra o tempo para assegurar que o gramado esteja em perfeitas condições para a partida. O responsável por essa missão, afinal, é Carlos Antônio Pinheiro, diretor de engenharia. Ele, inclusive, fez uma importante promessa.

Pinheiro, aliás, garantiu que o trabalho para preparar o gramado da Arena MRV está intenso.

“Desde 20 de agosto, após a partida contra o San Lorenzo, estamos dedicados à manutenção do gramado, realizando operações especiais para recuperá-lo e garantir que esteja em excelentes condições para o jogo contra o São Paulo no dia 12. O manejo convencional inclui corte, adubação, descompactação, uso de iluminação artificial e controle de umidade. Também fizemos trocas localizadas em áreas onde o replantio não foi satisfatório”, explicou Pinheiro em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

Rolo compactador e camadas finais de areia na Arena

O engenheiro detalhou ainda as ações específicas realizadas.

“Estamos focados em melhorar a nivelação do gramado. Utilizamos um rolo compactador e aplicamos camadas finas de areia para corrigir imperfeições superficiais. Na quarta-feira (4), a comissão técnica fez uma vistoria, conversou com os jogadores e confirmou que o jogo será na Arena MRV”, acrescentou.

Pinheiro, afinal, também compartilhou suas expectativas quanto ao progresso do trabalho.

“Na quarta-feira, completamos 15 dias de recuperação do gramado e ainda temos mais oito dias até o jogo. No entanto, esperamos que, nesse período, consigamos melhorar a densidade e o nivelamento do campo. Posso garantir que estamos utilizando todos os recursos disponíveis no mercado para alcançar os melhores resultados. Agora, vamos aguardar e ver os resultados finais”, concluiu.

