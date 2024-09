Empresário de Arias contesta presidente do Fluminense: ‘Descumpriu o acordo’

Depois da veiculação da recusa da proposta de renovação e insatisfação com o Fluminense por negar ofertas da Europa, o empresário de Jhon Arias abriu o jogo sobre a situação. Em entrevista à “ESPN”, o agente do colombiano reforçou a notícia e disse de que o Tricolor descumpriu o combinado.

“Tenho um apreço pelo presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos. De resto, tudo será guerra de narrativa (em relação à proposta de renovação feita a Arias) em vão”, disse, antes de destacar que o atual vínculo já é extenso e não há motivo para ampliá-lo no momento.

“Jogador tem contrato ate 2026. Não tem por que mexer”, completou.

O meia atacante chegou ao Fluminense em 2021 pelo valor de 600 mil dólares (3 milhões de reais na época) e tem contrato até agosto de 2026.

O acordo entre Arias e Fluminense

Arias e Fluminense tinham um combinado. Se o clube recebesse uma oferta a partir de 10 milhões de euros de clubes da Europa e que fosse positiva para ambos os lados, o Tricolor liberaria o atleta.

Recentemente, o Galatasaray, da Turquia, fez uma proposta de 12 milhões de euros. O clube carioca, aliás, levaria 10 milhões de euros mesmo tendo 50% do jogador (mais de 60 milhões de reais). Além disso, Arias gostou da oferta e topou ir.

Mas a diretoria tricolor fez uma contraproposta. O clube realizou uma contraproposta de 12 + 4 de bônus, ficando com 20% do jogador e recebendo cinco milhões à vista e cinco milhões em janeiro. Contudo, a forma de pagamento não era viável. Assim, a diretoria tricolor ofereceu outras possibilidades, porém só liberando o jogador no final do ano. Mas o negócio não avançou, o que teria chateado Arias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.