França x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Liga das Nações 2024/25. França e Itália se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da competição. Além de colocar frente a frente duas das principais seleções do futebol europeu, a partida desta sexta-feira (6) marca a volta de Mbappé ao Parque dos Príncipes, estádio do PSG.

Como chega a França

Com a eliminação na semifinal da Eurocopa 2024, para a campeã Espanha, a França aposta todas as suas fichas na conquista da Liga das Nações. Contudo, o técnico Didier Deschamps não contará com alguns jogadores. Isto porque Camavinga e Benjamin Pavard estão fora da lista de relacionados para esta Data Fifa.

Contudo, Deschamps trouxe novidades. Michael Olise, destaque nos Jogos Olímpicos, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. Manu Koné, do Borussia Mönchengladbach, também fará sua estreia na equipe.

Além disso, a expectativa fica pela presença do camisa 10 e capitão Mbappé, confirmado entre os titulares da seleção. A partida marca o retorno do atacante ao Parque dos Príncipes, casa do seu ex-clube.

Como chega a Itália

Por outro lado, o grande objetivo da Itália é retornar à Copa do Mundo e vê na Liga das Nações uma oportunidade de fazer uma boa preparação. Isto porque a tetracampeã está fora da principal competição de seleções há duas edições e precisa recolocar seu nome no topo do futebol mundial.

Dessa maneira, a Federação Italiana aposta no trabalho comandado pelo técnico Luciano Spalletti, que assumiu a equipe após a eliminação nas oitavas de final da Eurocopa para a Suíça. Na primeira convocação após o torneio, a grande novidade é o retorno de Sandro Tonali, que estava suspenso devido a envolvimento em apostas.

Além disso, outra novidade é o retorno do atacante Moise Kean. O jogador da Fiorentina foi chamado novamente, já que a última convocação dele foi em novembro de 2023. Entre as ausências, Scamacca, Nicolò Barella e Zaniolo não foram convocados devido a lesões.

França x Itália

1ª rodada da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 06/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

França: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappé, Thuram. Técnico: Didier Deschamps.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Técnico: Luciano Spalletti.

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Onde assistir: ESPN e Disney+

