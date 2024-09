Palmeiras ironiza Corinthians por verde e recebe resposta com taças do mundial

A Arena Corinthians receberá a partida de abertura da NFL, o futebol americano, mas isso não impediu que o Timão e seu grande rival, Palmeiras, trocassem provocações nas redes sociais.

No entanto, tudo começou quando o presente do Green Bay Packers ao Corinthians aqueceu a rivalidade com o Palmeiras nas redes sociais. A camisa verde da franquia da NFL, que joga nesta sexta-feira na Neo Química Arena, provocou o Verdão, e o Timão respondeu pouco depois.

A camisa verde, aliás, carregava o escudo do Corinthians nas costas. Embora não seja uma regra no clube do Parque São Jorge, o verde não é bem aceito nas dependências do Timão. Desse modo, o Palmeiras postou nas redes sociais a seguinte frase: “Entre palcos e modalidades, não adianta: é impossível fugir do Verdão.”

Corinthians respondeu lembrando conquistas dos mundiais

Todavia, o Corinthians não deixou barato e respondeu lembrando suas conquistas de mundiais de clubes: “Em semana de um evento mundial na #CasaDoPovo, nada melhor do que um #TBT desses!”

A partida entre Eagles e Packers, a primeira da NFL em solo brasileiro, terá início na Neo Química Arena a partir das 21h15 (de Brasília) nesta sexta-feira (6).

