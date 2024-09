Contratado para a base, Agner treina entre os profissionais do Palmeiras

O meio-campo Agner, que foi contratado junto ao Fluminense inicialmente para o time Sub-20, treinou nesta quinta-feira (5) com o elenco principal do Palmeiras na Academia de Futebol.

Contudo, aos 19 anos, Agner é considerado uma grande promessa no time carioca, Agner não teve muitas oportunidades no Fluminense e foi negociado. É comum que jogadores da base atuem nos treinos para serem observados por Abel Ferreira.

Agner, aliás, chegou ao Alviverde em formato de empréstimo por uma temporada. Ao final do vínculo, o Palmeiras terá a opção de compra no valor de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões) por 50% dos direitos do jogador.

Palmeiras enfrentará o Criciúma no retorno da Data Fifa

O Palmeiras é o terceiro colocado no Brasileirão, com 47 pontos, três a menos que o líder Botafogo. O time volta a campo no dia 15 contra o Criciúma, no Allianz Parque. Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o Alviverde tem apenas o Campeonato Brasileiro em disputa.

