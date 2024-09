Brasil x Equador, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Brasil recebe o Equador nesta sexta-feira (6/9), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção busca recuperação na tabela, já que vem de quatro partidas sem vencer, sendo três derrotas seguidas. Assim, ocupa a sexta posição e última vaga direta para o Mundial. Já a La Tri está uma colocação acima, em quinto e pode disparar na classificação em caso de vitória em Curitiba. A Jornada Esportiva para este jogo é muito especial na Voz do Esporte, que inicia a sua supercobertura a partir das 20h (de Brasília) sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também está na narração.