João Cruz vira garçom em vitória do Brasil sobre o México

O meia João Cruz, do Athletico, foi um dos destaques do Brasil na vitória por 2 a 1 sobre o México, em amistoso da Seleção Sub-20 realizado nesta quinta-feira (5) em São Januário. O Piá do Caju entrou no início do segundo tempo e foi decisivo para a virada brasileira. Afinal, ele deu assistência para os dois gols da equipe: o primeiro em uma cobrança de escanteio, que encontrou Arthur Dias na área, e o segundo ao servir Rayan, que marcou o gol da vitória. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, também no estádio carioca.

O jogo faz parte da preparação da Canarinho para a busca por uma vaga no Mundial da categoria, que será disputado no Chile em 2025.

Números de João Cruz pelo Athletico

Pelo Furacão, o jovem de 20 anos vem tendo desempenho de destaque na temporada de 2024 pelas categorias de base, com 21 jogos, 13 gols e duas assistências pelo time sub-20, além de estar integrado ao elenco profissional desde maio deste ano.

Em resumo, no time principal, João estreou na Sul-Americana e fez seu primeiro jogo como titular em julho, diante do Cuiabá, pelo Brasileirão. No mês de agosto, marcou seu primeiro gol como profissional, no empate em 2 a 2 contra o Internacional. Nas últimas sete partidas do Athletico, o meia participou de seis. Com seu desempenho, o atleta vai se consolidando como peça importante para o futuro tanto do Furacão, quanto na Seleção Sub-20.

