Recém-chegado ao Botafogo, Bruninho Samudio é tietado em shopping de Mato Grosso

Bruninho Samudio ainda ostenta o status de promessa do futebol carioca, mas isso não o impede de já ter reconhecimento país afora. O recém-contratado do Botafogo precisou interromper seu passeio num shopping de Mato Grosso para atender fãs que o encontraram no local.

Toninho de Souza, apresentador de um programa digital de Mato Grosso, aproveitou a presença de Bruninho para fazer um ‘bate-bola’ de perguntas e respostas. A jovem promessa alvinegra, de 14 anos, falou sobre a chegada ao Botafogo e revelou sua atual inspiração no futebol.

“Estou muito feliz por essa oportunidade de jogar no Botafogo, na categoria de base. Vou tentar performar o máximo possível para chegar ao profissional. Minha meta é o profissional (…). Mycael Pontes (citou como inspiração), do Athletico, também pode ser uma referência. Joga muito”.

Uma publicação compartilhada por TV Toninho de Souza (@toninhodesouzamt)

Bruninho assina com Botafogo

O goleiro de 14 anos deixou o Athletico, clube que defendeu no último ano e meio, para começar uma história no Rio de Janeiro. Bruninho assinou um contrato com as categorias de base do Botafogo e, inclusive, iniciou os trabalhos pelos domínios do clube.

Depois de assinar o vínculo, em julho, Bruninho assistiu aos jogos do Botafogo nos estádios e começou a se familiarizar com o ambiente. Os treinamentos começaram no dia 22 de julho.Cabe destacar que seu contrato lhe dá direito a salário, ajuda de custo com moradia e matrícula em uma escola particular da cidade. O goleiro está no nono ano do ensino fundamental e sonha em cursar Educação Física na faculdade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.