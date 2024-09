Lucas Sasha comemora boa fase no Fortaleza: ‘Felicidade muito grande’

O volante Lucas Sasha vive um grande momento com a camisa do Fortaleza. O camisa 88 é o jogador com o maior número de desarmes no Brasileirão, com 43 em 19 partidas. Com 2.26 de média de desarmes por jogo, Sasha também lidera, portanto, essa estatística.

“Felicidade muito grande em poder liderar esses números. Isso é o reflexo do trabalho árduo que tenho feito juntamente com os meus companheiros, esse reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo”, declarou Lucas Sasha.

Com 48 pontos, o Fortaleza ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, estando apenas a dois pontos de distância para o líder Botafogo. Lucas Sasha afirmou que seus ótimos números individuais servem como combustível para ajudar a equipe a brigar no topo da tabela.

“Esse reconhecimento é uma motivação extra para continuar dando o meu melhor em campo e ajudar o Fortaleza a alcançar os objetivos na temporada. Vamos seguir trabalhando com foco e dedicação, jogo a jogo”, concluiu.

Dessa forma, o Fortaleza, de Lucas Sasha, volta a campo após a pausa para a Data-Fifa, no dia 11 de setembro. A equipe encara, fora de casa, o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

