Charly classifica Flamengo como ‘o maior clube da América do Sul’ em sua apresentação

Quatro dias após estrear com a camisa do Flamengo, na partida contra o Corinthians, Carlos Alcaraz, que prefere ser chamado de Charly, foi apresentado pelo Rubro-Negro nesta sexta-feira (6). No Ninho do Urubu, o jogador argentino de 21 anos exaltou o novo desafio em sua carreira, e classificou o clube carioca como o maior da América do Sul.

“É muito lindo estar aqui. Estou muito contento por estar no Flamengo. Tenho muita vontade de conhecer a torcida. Tenho que esperar um pouco (por conta da Data-Fifa). Mas estou muito contente de estar no maior clube da América do Sul”, iniciou Charly.

“Vir para cá foi um desafio para mim. Só tenho 21 anos e gosto muito de desafios. Estou sempre a querer ganhar, então vir para o Flamengo foi uma porta para mim e sei que conseguirei muitas coisas com a minha equipe”, completou.

Amizade com Alex Sandro

O lateral-esquerdo Alex Sandro, apresentado na quinta-feira, afirmou que conversou com Charly antes do argentino aceitar a proposta rubro-negra. Assim, o meia falou sobre a amizade que tem com o brasileiro e sobre a importância que ele teve para embarcar neste novo desafio.

“Tive a sorte de ter Alex Sandro como companheiro na Juventus e, sim, conversei com ele antes de acertar com o Flamengo. Na Juventus, aliás, ele foi um pilar muito importante para mim, me ajudou muito a me acostumar no clube. Agora me apego muito a ele aqui (no Flamengo). Que ele pode me ajudar também a aprender o mais rápido possível o português. Agradeço muito a ele”, explicou.

Veja outras respostas de Charly

Vitrine para a seleção da Argentina

“Flamengo é uma vitrine muito grande, um clube muito grande. Assim, seria lindo uma convocação, sei que tenho que trabalhar muito aqui no Flamengo, hoje estou focado no Flamengo, depois todo o resto. Minha cabeça pensa em voltar logo para a equipe e ajudar”.

Como se sente mais a vontade em campo

“Gosto muito de jogar pelo meio, sempre indo ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz”.

