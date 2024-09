Para ter Carrillo no Brasileirão e na Copa do Brasil, o Corinthians precisa inscrever o jogador até segunda-feira. Internamente, a situação é vista como pouco provável por conta do tempo curto.

Carrillo tem passagens por diversos clubes europeus, como Benfica e Sporting, de Portugal, e Watford, da Inglaterra. Pela seleção peruana, tem mais de 100 jogos.