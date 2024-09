Curitiba abraça Seleção antes de jogo decisivo nas Eliminatórias

Curitiba se tornou a casa da Seleção Brasileira na última semana. Nesta sexta-feira, às 22h, o Brasil encara o Equador, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. E se depender do torcedor curitibano, a equipe Canarinho já saiu na frente do marcador.

Isso porque muitos curitibanos vem relatando a emoção de reencontrar a Seleção Brasileira após 21 anos. Para o gremista Rogério Cardoso, de 50 anos, que acompanhou o Tricolor Gaúcho em seu período no Couto Pereira, vê a passagem do Brasil como um privilégio. Além disso, aposta na força do Couto Pereira para o Brasil sair com a vitória.

“É um excelente estádio, de um clube grande. Vim em todos os jogos do Grêmio quando jogou aqui. Está em um lugar estratégico no país, Curitiba. O estádio do Couto Pereira pode sediar outros grandes jogos como está fazendo agora com a Seleção Brasileira”, disse Rogério, que prosseguiu.

“Hoje estou vendo com mais proximidade, faz mais de 20 anos que a Seleção não joga aqui. A gente ficou muito feliz, pois o povo paranaense ele tem sido um pouco excluído do eixo Rio-São Paulo. Até no nordeste vem tendo mais jogos da Seleção. E fazia mais de 20 anos que não vinha para cá. Então hoje a gente foi privilegiado e estamos muito feliz com isso”, completou.

Curitiba abraça a Seleção de braços abertos

Até quem costuma frequentar o Couto Pereira frequentemente, acredita que o estádio pode ser um diferencial para a Seleção. Caso de Juan Pujoma, de 19 anos, que vê o estádio do Coritiba como raiz o suficiente para impulsionar a Canarinho. Além disso, o estudante de administração ressaltou o diferencial do curitibano em relação a outros estados, quando o assunto é apoiar o Brasil.

“É muito legal, porque quando jogou na última vez eu nem era nascido. É meu terceiro jogo de Seleção na vida e o primeiro na minha cidade, no estádio do meu time. Então é uma experiência fantástica. A energia do Couto é muito boa. Todo mundo sabe. É um estádio raiz, que traz energia para o torcedor, para o atleta. Agora depende da gente. Eles tem que fazer o trabalho deles e a gente o nosso, porque depende da gente agora, comemorando como sempre”, disse Juan, que seguiu.

“A cidade de Curitiba sempre abraçou a Seleção. Sempre encheu estádio e bares vendo a Seleção. Sempre torceu. Graças a Deus tive a oportunidade de ir para duas Copas do Mundo e sempre encontrei muitos curitibanos. Apoiando muito mais que cariocas e paulistas. Uma torcida apaixonada pela Seleção, além dos times daqui”, finalizou.

