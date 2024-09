Entenda a divisão dos jogos do Brasileirão 2025 após acordo ‘LFU-Amazon’

O Campeonato Brasileiro 2025 trará novidades significativas para o futebol nacional devido ao recente acordo entre a Amazon e a Liga Forte União (LFU). Embora o contrato ainda não tenha sido assinado, alguns detalhes já foram divulgados. O “Uol” foi o primeiro a informar.

O acordo prevê um investimento de R$ 340 a R$ 350 milhões para a transmissão de 38 jogos da temporada. A Amazon se junta como a terceira empresa a fechar contrato com o bloco, que até agora negociou apenas o segundo pacote de jogos.

Record e YouTube dividem o primeiro pacote de direitos de transmissão. Estas empresas compartilharão a transmissão de 38 partidas ao longo dos próximos três anos, de 2025 a 2027. O valor total desse acordo chega próximo de R$ 750 milhões, cobrindo 76 partidas.

A Liga Forte União (LFU) conta com 12 clubes na Série A do Brasileirão: Athletico, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Até o momento, a LFU vendeu os direitos de 76 jogos, com uma média de dois jogos por rodada. A LFU ainda pode negociar outros 152 jogos, o que representa quatro jogos por rodada. Estão na disputa para adquirir esses direitos empresas como Globo, Mercado Livre e DAZN, além de opções comentadas como Netflix, Disney e Warner.

A LiveMode, responsável pela negociação dos jogos da LFU, pode vender mais dois pacotes para empresas distintas, permitindo que elas dividam os 152 jogos, com dois jogos por rodada. Além disso, há a possibilidade de acordos que incluam mais jogos exclusivos.

As negociações estão avançando e, em breve, haverá uma visão mais clara de como será a distribuição dos jogos no Brasileirão 2025.

Outro lado da mesa de negociações

No entanto, por outro lado, o bloco da Libra, que inclui oito clubes – Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, São Paulo e Vitória – já vendeu os direitos de transmissão para a Globo até 2029. A emissora, afinal, decidirá como distribuirá os jogos entre TV aberta, SporTV e Premiere, com o valor acordado de R$ 1,1 bilhão.

