Seleção escalada! Veja o time do Brasil para enfrentar o Equador

O Brasil já está escalado para enfrentar a seleção do Equador nesta sexta-feira (6), pela sétima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Sem Pedro, o técnico Dorival Júnior optou por colocar o trio de ataque com Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique. Endrick inicia no banco.

Veja a escalação do Brasil

Além das mudanças do ataque, o técnico Dorival Júnior utiliza Danilo como lateral-direito, mas atua como zagueiro na Juventus. É a estreia do treinador na competição.

Veja a escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique.

O Brasil está em sexto lugar nas Eliminatórias, com apenas sete pontos em seis jogos. Todos, é verdade, sob o comando de Fernando Diniz. No entanto, após a chegada de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira caiu nas quartas de final da Copa América, ganhou dois amistosos e empatou outros dois.

Panorama nas Eliminatórias

O Brasil fará ainda outros cinco jogos pelas Eliminatórias depois de encarar o Equador. Aliás, um desses compromissos será na próxima terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), quando visitará o Paraguai. Os seis primeiros colocados, aliás, se classificam para a Copa do Mundo. As Eliminatórias têm 18 jogos. Já o sétimo colocado é a Bolívia, com seis pontos, mas já sete jogos.

