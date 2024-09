Sem convencer, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, nesta sexta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após o jogo, o autor do gol da vitória Rodrygo citou a dificuldade, mas ressaltou que o objetivo era voltar a vencer, mesmo sem grande brilho em campo.

“A gente precisava da vitória. Era nosso objetivo independente se jogássemos bem ou não. A gente sabia que seria difícil. É daqui para melhor.”

“A viagem é longa e tem poucos dias para treinar. Mas, claro, nunca usando como desculpa. Feliz pela vitória e mais um gol com a camisa da Seleção. Agora é ver os erros que a gente teve nesse jogo, querendo ou não o Equador dominou em muitos momentos do jogo. Isso não pode acontecer ainda mais jogando na nossa casa. Vamos melhorar e ganhar o próximo jogo”, destacou.

Rodrygo marcou o gol do Brasil ainda no primeiro tempo. Ele fez bela jogada, cortou o marcador, finalizou e a bola desviou para entrar no gol de Galíndez.

Com o resultado, o Brasil, afinal, volta somar depois de sequência de quatro jogos sem vencer e sobe para quarta posição, com 10 pontos. Agora, a Seleção volta a campo na terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias. A Amarelinha, aliás, enfrenta o Paraguai, às 21h30, no Defensores Del Chaco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.