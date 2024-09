Landim pode permanecer no Flamengo após deixar presidência

Rodolfo Landim deve permanecer no Flamengo após deixar a presidência. Em caso de vitória de Rodrigo Dunshee na eleição, o mandatário será escolhido para assumir o cargo de CEO no próximo triênio, de acordo com o “ge”.

O atual presidente desejava concorrer para assumir a presidência do Conselho Deliberativo. Porém, a ideia foi demovida por Dunshee. O vice geral e jurídico do clube convidou Rodolfo Landim para ser o CEO e permanecer na gestão.

“Ele se manifestou favorável a ir para a presidência do Conselho Deliberativo. Achei ótimo, mas entendi que seria um desperdício porque é um órgão independente da diretoria e o contato com a diretoria é distante”, disse Dunshee.

“Como presidente do Flamengo, quero ter as melhores pessoas ao meu lado. E o mais qualificado que tem é o Landim. Ele disse que ia refletir, conversou com a família e me aceitou meu convite”, completou.

Uma das motivações para permanecer na gestão seria a participação na construção do estádio do Flamengo. Assim, Rodolfo Landim poderá completar quase uma década trabalhando no clube. A eleição presidencial está marcada para o dia 9 de dezembro.

