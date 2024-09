Brusque x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Santos vai até a Arena Joinville, neste sábado (7/9), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Brusque. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão da Série B. O time de Santa Catarina abre a zona de rebaixamento, com 23 pontos, dois atrás do CRB, primeiro de fora do Z4. O Peixe está com 40 pontos, na quarta colocação. Este jogo não será na casa do Brusque, pois seu estádio ainda segue vetado pela CBF para jogos oficiais. E a Voz do Esporte vai transmitir esta partida a partir das 14h30. O comando e a narração desta Jornada Esportiva é de Ricardo Froede.