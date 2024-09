Arthur Gomes se despede do Cruzeiro: ‘Foi incrível’

A passagem de Arthur Gomes pelo Cruzeiro chegou ao fim. O atacante, de 26 anos, foi negociado com o Dínamo de Moscou, da Rússia, por cerca de R$ 31 milhões, e está de saída. Sendo assim, o jogador se despediu do clube mineiro nas redes sociais e agradeceu o carinho durante toda a trajetória em Belo Horizonte.

“É dia de encerrar um ciclo muito importante na minha carreira. É hora de me despedir do Cruzeiro. Não poderia deixar de agradecer a todos que fizeram parte dessa minha passagem por aqui. Desde que cheguei, no meio de 2023, fui muito bem recebido por todos. Foi incrível e um sonho realizei. Estarei sempre na torcida pelo Cabuloso”, disse.

O Cruzeiro contratou Arthur Gomes em 2023 por aproximadamente R$ 16 milhões. Em um ano e meio com a camisa celeste, disputou 59 jogos, fez oito gols e deu cinco assistências. Entretanto, o jogador perdeu espaço após a chegada de reforços. Assim, o Cruzeiro decidiu pela venda.

