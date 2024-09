América x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos, América e Guarani medem forças na Série B do Brasileirão. Apesar da boa fase no returno, o Bugre ocupa a lanterna, mas tenta deixar a incômoda posição diante de um adversário em crise, neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Por outro lado, o Coelho mira a reação no início da passagem do técnico Lisca, que estreou com derrota diante do Mirassol.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Brasil (canal aberto), GOAT (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o América

Sem vencer há quatro jogos, o América tenta reagir na Série B. Após perder na estreia do técnico Lisca, o Coelho busca a primeira vitória sob o comando do treinador. Para isso, aposta no fator casa para se reabilitar. O comandante deve mandar a campo o que possui de melhor à disposição.

Como chega o Guarani

Na lanterna da Série B, o Guarani vive boa fase. O time paulista venceu quatro dos últimos cinco jogos e, dessa forma, pode deixar a lanterna em caso de novo triunfo. Para isso, no entanto, terá que superar o América, no Independência. O técnico Alan Aal espera um confronto equilibrado.

América x Guarani

25ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 08/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

América: Elias; Daniel Borges (Mateus Henrique), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Felipe Amaral e Juninho; Vinícius (Elizari), Matheus Davó (Adyson) e Fabinho. Técnico: Lisca

Guarani: Vladimir; Guilherme Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias; Airton, Luan Dias e Caio Dantas. Técnico: Alan Aal

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

