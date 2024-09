Coritiba x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em boa fase, Coritiba e Novorizontino se enfrentam neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, e prometem uma partida de fortes emoções. O Coxa se afastou da zona de rebaixamento após encaixar uma sequência de três vitórias, enquanto o Tigre é o líder da Série B e precisa da vitória para se manter no topo da tabela.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (canal fechado) e Premiere (pey-per-view).

Como chega o Coritiba

Apesar da falta de pontaria do ataque na temporada, o Coritiba reagiu nos últimos jogos e chegou a conquistar três vitórias consecutivas antes da derrota para o Guarani. Portanto, a expectativa é que o time comandado pelo técnico Jorginho mantenha a pegada recente para tentar surpreender o líder da segunda divisão dentro de casa.

Como chega o Novorizontino

Líder da Série B, o Novorizontino chega embalado pela boa fase e sonha cada vez mais com o acesso para a elite do futebol brasileiro. O time paulista precisa da vitória para se manter no topo da tabela e, portanto, o técnico Eduardo Baptista deve manter a base dos últimos jogos. Além disso, a equipe conta com alguns ex-jogadores do Coxa, como Willian Farias

Coritiba x Novorizontino

25ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 08/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Robson. Técnico: Jorginho

Novorizontino: Jordi; Luisão, Renato Palm e Patrick; Rodrigo Soares, Geovane, Willian Farias e Léo Tocantins; Waguininho, Neto Pessoa e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Luis Carlos de França Costa (RN) e Arthur Pancieri Pires (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

