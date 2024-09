Presidente do Corinthians marca data da chegada de Depay

O Corinthians está prestes a anunciar a contratação de Memphis Depay para reforçar o elenco na fase decisiva da temporada. Augusto Melo, presidente do clube, comentou pela primeira vez sobre o acordo com o jogador holandês e deu mais detalhes sobre os próximos passos do processo.

“Faltam apenas alguns ajustes. Se tudo correr conforme o planejado, o anúncio será feito na segunda (9) ou terça-feira (10). Agora, depende deles. A questão contratual está quase toda resolvida, são apenas detalhes. (Duração do contrato e salário) já estão definidos, tudo certo e pronto”, afirmou o presidente, em entrevista à Placar, durante o jogo da NFL realizado na Neo Química Arena, sexta-feira (6).

Memphis Depay está sem clube desde que seu contrato com o Atlético de Madri, da Espanha, terminou no final de julho. Apesar de ter propostas de outros mercados, como da Arábia Saudita e do México, o Corinthians sempre demonstrou confiança nas negociações, que ficaram por conta do diretor financeiro Pedro Silveira e do secretário geral Vinícius Cascone.

Para viabilizar a contratação, o Corinthians planeja utilizar R$57 milhões da Esporte da Sorte, principal patrocinadora do clube. Esse valor já estava destinado para uma “contratação de impacto”. Além disso, o clube acredita estar apto a cobrir os salários do atacante.

Agora, o Corinthians corre para fechar o acordo e inscrever o jogador nas competições. No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a regularização de Memphis Depay precisa ocorrer até segunda-feira (9). Já para a Copa Sul-Americana, o clube tem até o dia 13 para incluí-lo. Ainda no Brasileirão, o prazo se estende até o dia 20, caso o holandês substitua algum atleta que tenha saído do elenco.

