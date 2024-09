Fluminense vence primeiro jogo em estádio com nome de Marcelo

A mudança de nome no estádio de Xerém deu sorte para o Fluminense. No primeiro jogo após rebatizar com o nome do lateral-esquerdo Marcelo, o Tricolor venceu o Vasco no sub-15 e sub-17, pela sexta rodada da Taça Guanabara das categorias, por 1 a 0 e 3 a 2, respectivamente.

O primeiro jogo do estádio com o novo nome foi pela categoria sub-15. Com gol de João Pedro, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0. Em seguida, foi a vez da “Esquadrilha 07” entrar em campo e derrotar o mesmo rival por 3 a 2, de virada. A equipe sub-20 ainda enfrentará o Madureira, neste sábado (7), no local, pelas quartas de final do Carioca.

O Fluminense homenageou Marcelo no estádio da base. O local foi rebatizado e trocou o nome Vale das Laranjeiras por Marcelo Vieira. Além da mudança de nome, a casa dos Moleques de Xerém passou por algumas transformações nas últimas semanas com reforma nos vestiários mandante e visitante, nos bancos de reservas, nos acessos ao campo, instalou um novo telão e também melhorou as torres de transmissão.

Além disso, criou-se uma nova identidade visual, com graffites assinados pelos artistas plásticos Marcelo Ment e JC. Dessa forma, o muro detalha a trajetória do lateral, relembrando sua passagem pela Seleção Brasileira e pelo Real Madrid, além, é claro, do retorno no ano passado com a conquista da Libertadores.

