Carille explica por que o Santos ficou devendo diante do Brusque

Neste sábado (7), em Joinville, o Santos bateu o Brusque por 1 a 0 e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro (vinha de três empates, em sequência, e uma derrota). No entanto, o resultado não foi suficiente para livrar o técnico Fábio Carille de críticas após o desempenho insatisfatório do Peixe na jornada 25 da Segundona. O próprio comandante admitiu que o time alvinegro ficou abaixo do esperado.

“A vitória é muito importante. O desempenho…”, iniciou Carille.

Em seguida, o técnico tenta explicar a razão pela qual o time não encantou a torcida. Carille culpou o gramado da Arena Joinville, local da peleja.

“A situação do campo foi para duelar e brigar. As condições do campo fizeram a bola quicar o tempo todo, jogadores sem controle. Sem triangulação, não tem troca. Jogo físico, de bola longa. Bola não passou no meio-campo por essa questão. A bola não rolou. Jogo físico, de disputa. Uma vitória importante para planejar a semana. A pressão alivia até o próximo jogo, mas o próximo temos que ganhar”, ressaltou o técnico, em entrevista coletiva, após a partida contra os catarinenses.

O Santos de Carille é o líder da Série B do Brasileirão. No entanto, terá de secar o Novorizontino, que, com um empate, fica à frente do Peixe. O time do interior de São Paulo visita o Coritiba, neste domingo (8), no Couto Pereira, em Curitiba.

