Athletic e Ypiranga ficam no empate pela Série C do Brasileirão

Athletic e Ypiranga não saíram do 0 a 0 em jogo movimentado pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Em São João del-Rei, as duas equipes tiveram suas chances, mas não foram eficazes para colocar a bola no fundo da rede.

Com o empate, o Athletic subiu para quatro pontos em duas partidas, enquanto Ypiranga chegou a dois. Ferroviária e Londrina, ambos com um, fecham o Grupo C da competição.

Na próxima rodada, o Athletic visita a Ferroviária, no dia 16, às 20h (de Brasília). Já o Ypiranga encara o Londrina, no dia 14, também às 20h, no Paraná.

O jogo começou movimentado, com os dois times com postura ofensiva. O Athletic chegou com perigo pela primeira vez com

Wellington Torrão, que parou no goleiro Allan. Em seguida, a partida caiu de ritmo, com forte marcação dos dois lados. No fim da etapa, o Ypiranga quase surpreendeu com Heitor, que cabeceou por cima.

Na volta do intervalo, o time visitante abriu o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. Logo após, o Athletic quase marcou com Paul Villero. O duelo seguiu equilibrado, com boas chances para ambos os lados, mas as equipes pecaram nas finalizações e não tiraram o zero do marcador.

