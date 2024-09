Flaco López é destaque em ‘amistoso interno’ do elenco do Palmeiras

O Palmeiras deu sequência à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, em meio à parada para a Data Fifa. Assim, neste sábado (7), a comissão técnica promoveu um treino no qual dividiu o elenco em duas equipes, em uma espécie de amistoso. O centroavante Flaco López foi o principal destaque da atividade com dois gols. A equipe azul venceu por 7 a 4 o time vermelho.

O embate ocorreu em campo reduzido e foi dividido em dois tempos. A intenção do técnico Abel Ferreira foi simular o confronto com o Criciúma, às 16h, no Allianz Parque, no dia 15 de setembro.

O Campeonato Brasileiro se tornou a grande prioridade do Verdão pois é a única competição que ainda disputa na temporada, após as eliminações na Copa do Brasil, para o Flamengo, e Libertadores, para o Botafogo. Com isso, o principal objetivo é emplacar uma sequência de resultados positivos, se aproximar da liderança e defender o título. No atual cenário são duas vitórias consecutivas sobre o Cuiabá e Athletico. Com 47 pontos, a equipe subiu para a terceira colocação e ultrapassou o Flamengo, um dos seus concorrentes diretos a conquistar o troféu.

A divisão dos times ocorreu da seguinte maneira:

Azul: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Pedro Almeida (equipe sub-20) e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael e Mauricio; Isaac (equipe sub-17), Flaco López e Dudu.

Vermelho: Mateus; Giay, Thiago (equipe sub-20), Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Rômulo; Lázaro, Rony e Felipe Anderson.

Trio do Palmeiras foi ausência na atividade

Três jogadores não participaram por ainda estarem machucados. O goleiro Marcelo Lomba, que se recupera de pubalgia, o volante Gabriel Menino, em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, além do lateral-direito Mayke, com uma contusão na panturrilha direita. O trio, aliás, está sob condução do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Outra ausência foi do jovem zagueiro Vitor Reis. Afinal, ele está em período de retorno aos gramados, em fase de transição física.

A previsão é que o elenco ganhe folga neste domingo (8) e retorne aos trabalhos na próxima segunda-feira (9).

