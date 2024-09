Palmeiras suspende conselheiro acusado de assédio sexual

O Palmeiras suspendeu preventivamente o conselheiro vitalício Celso José Bellini por 90 dias. O homem, que também é membro suplente do Conselho de Orientação e Fiscalização, foi acusado de assédio sexual contra garotas no elevador da sede social do clube. Dessa forma, a presidente Leila Pereira determinou a instauração de sindicância para apurar e esclarecer os fatos.

Segundo uma denúncia feita por meio da ouvidoria, Celso José Bellini teria abordado um grupo de cinco meninas e dois meninos que pegava o elevador em um dos prédios da sede social do clube. O relato ainda aponta que, em seguida, ele teria assediado as garotas sugerindo fazer uma “brincadeirinha”.

Leila Pereira foi responsável por determinar a suspensão do conselheiro. A mandatária se baseou em possíveis infrações do Estatuto Social do Palmeiras, previstas no artigo 33, inciso V, que diz que constitui infração grave “usar expressão ou praticar atos, dentro da SEP, que atentem contra o decoro ou produzam dano, abalo ou ofensa moral”.

Além disso, o documento cita também inobservância dos deveres e obrigações listados no artigo 32, incisos IV e VIII, que falam sobre “perturbar o convívio social” e “portar-se corretamente”, respectivamente. Portanto, o conselheiro ficará afastado nos próximos 90 dias enquanto o clube investiga o caso.

