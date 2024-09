Gabriel Magalhães pede paciência com novo ciclo: ‘Vamos nos adaptar’

A Seleção Brasileira venceu, mas não convenceu contra o Equador. A vitória por 1 a 0 no Couto Pereira serviu para a Canarinho subir na tabela, mas não para agradar o torcedor no estádio. Contudo, para Gabriel Magalhães, o novo ciclo de jogadores ainda vai levar um tempo para se adaptar.

Em coletiva neste domingo (8), o defensor avaliou como vem sendo o processo desse novo ciclo na Seleção. Ele esteve presente com Fernando Diniz e agora virou titular com Dorival Júnior. Assim, Gabriel Magalhães acredita que os jogadores ainda precisam de tempo para assimilar as ideias do treinador, além de reforçar a importância de vencer neste momento.

“É um novo ciclo, temos muito a melhor. Somos um time jovem e de muita qualidade. A partir do momento em que estivermos entrosado em campo, as coisas vão fluir melhor. Não deixaremos de lutar, como vocês viram contra o Equador, mas vontade não vai faltar a nossa equipe. A partir do momento que você veste a camisa da Seleção, assume essa responsabilidade”, falou o zagueiro, que prosseguiu.

“O que nós queremos é primeiro vencer e, com certeza, dar alegria ao povo brasileiro. O futebol hoje não é só jogar bonito, é resultado. Vai ter jogo que você vai ganhar de 1 a 0 sem jogar bem e vai ter jogo que você vai jogar bem e não ganhar. Isso é o futebol. Temos que ter paciência. É um novo ciclo, vamos nos adaptar e o mais importante agora é resultado para colocar a Seleção onde deve estar”, finalizou.

Gabriel Magalhães pede paciência com novo ciclo

Assim, o Brasil se prepara para encarar o Paraguai nesta terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa. As equipes se enfrentaram pela Copa América, no mês de junho, com vitória da Seleção Brasileira por 4 a 1. Contudo, para o zagueiro Gabriel Magalhães, a Canarinho precisa tomar cuidado.

O defensor falou da qualidade do time do Paraguai, que tem muitos atletas que jogam junto com ele na Premier League. Contudo, vê o Brasil com boas chances de voltar de Assunção com a Vitória.

“Temos que estar atentos em todos os setores do campo. Todos os times tem qualidade para jogar, são fortes e têm pontos difíceis. Alguns jogadores do Paraguai atuam na Premier League, eu conheço, são jogadores rápido, mas estamos preparados para ir lá e buscar os três pontos”, finalizou Gabriel Magalhães.

