Vasco conquista Supercopa do Brasil de futebol de areia

O Vasco conquistou o título da Supercopa do Brasil de futebol de areia. O Cruz-Maltino venceu o Flamengo por 5 a 4, neste domingo (8), na Arena Guariroba, em Ceilândia (DF). Dessa forma, a conquista garantiu a classificação para a Libertadores, em dezembro deste ano.

Rai, Luquinha, Coutinho e Matheus, duas vezes, marcaram os gols da vitória. No caminho rumo ao título, o Vasco terminou em primeiro lugar no Grupo A, além de eliminar o Vitória na semifinal da competição. Na decisão, encarou o Flamengo, que passou pelo Sampaio Corrêa.

A Supercopa do Brasil de Beach Soccer de 2024 é uma competição realizada pelo Instituto Mover da Vida com chancela da Confederação de Beach Soccer do Brasil e da Federação de Beach Soccer do Distrito Federal, e apoio da Secretaria de Esportes do Distrito Federal.

