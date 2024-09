Israel x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Israel e Itália se enfrentam nesta segunda-feira (9/9), às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. Enquanto Israel vem de derrota pra a Bélgica (3 a 1), os italianos mandaram muito bem: venceram por 3 a 1 a França, em plena casa rival, em Paris. Como Israel vive um conflito contra o Hamas e o Hezzbolah, além de risco de algum ataque do Irá, este jogo não será em território isarelense. Mas, sim num campo neutro. No caso, a Bozsik Arena, em Budapeste, na Hungria. E com forte esquema de segurança para qualquer eventualidade.

No outro jogo do grupo, também nesta segunda-feira (8/9), a França recebe a seleção da Bélgica, em Lyon, mno Groupama Stadium, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 15h45 (de Brasília)

Como está Israel

Cientes de que são inferiores aos italianos, os israelelenses devem entrar com um time defensivo, buscando eventuais contra-ataques. O técnico Ben Shimon segue sem Ali Dasa, machucado. Para tentar surpreender a Azzurra, sua aposta deve ser em dar liberdade para Oscar Gloukh se aproximar da área e ser o garçom para o único atacante, que pode ser Khalaili ou David.

Como está a Itália

O principal desfalque é Calafiori. Ele se machucou contra a França e não tem condições de jogo. Assim o trio de zaga será Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. Tonali, que se saiu muito bem no jogo em Paris, segue como o principal criador da Azzurra e deve minuciar a dupla ofensiva. Rapadori é presença certa. Mas não será surpresa se Kean entrar na vaga de Reteguí como o segundo atacante.

Regulamento

A Liga das Nações é dividida em quatro divisões: quatro grupos de quatro na Liga A (a primeira divisão) quatro grupos de quatro na Liga B (segundona, onde está a Inglaterra, por exemplo); quatro grupos de quatro na Liga C e dois grupos de três na Liga D. Na Liga A, os times jogam entre si em turno e returno. Os dois primeiros avançam, o terceiro coloca do joga uma repescagem contra um segundo colocado de grupo da Liga B e o último cai automaticamente para a Liga B.

Israel x Itália

2ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações

Data e horário: 9/9/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Bozsik Arena, Budapeste (HUN)

ISRAEL: Gerafi; Shlomo, Nachmias e Gandelman; Jehezkel, Lavi, Peretz e Gropper; Solomon e Gloukh; Khalaili (David). Técnico: Ben Shimon

ITÁLIA: Donnarumma; Gatti, Buongiorno e Bastoni; Cambiaso Bellanova), Ricci, Tonali, Frattesi e Dimarco; Raspadori e Retegui (Kean). Técnico: Luciano Spaletti

Árbitro: Ivan Kružliak (SVK)

Auxiliares: Branislav Hancko e Ján Pozor (SVK)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

