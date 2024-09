Com um a menos, Espanha goleia a Suíça e vence a primeira na Liga das Nações

Debaixo de chuva, em Genebra, a Espanha conquistou sua primeira vitória na Liga das Nações 2024, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Atual campeã da Eurocopa, a La Roja goleou a Suíça por 4 a 1. Joselu e Fabián Ruíz deram a vantagem à La Roja ainda no primeiro tempo, enquanto Amdouni descontou. Fabián Ruíz e Ferrán Torres completaram a goleada, na etapa final.

Na próxima rodada do Grupo 4, a Suíça visita a Sérvia, dia 12 de outubro (sábado), às 15h45 (de Brasília), no Dubočica. A Espanha, por sua vez, joga no mesmo dia e horário contra a Dinamarca, com estádio ainda a ser definido.

Menino brilha

Desde o primeiro minuto, a Espanha se impôs como atual campeã da Eurocopa e controlou as ações da partida. Na primeira chegada, Nico Williams fez boa jogada para achar Joselu. O atacante finalizou em direção ao gol, porém Kobel defendeu. Pela direita, Yamal construiu uma bela jogada individual e colocou a bola na cabeça de Joselu para abrir o placar.

Não valeu

Para quem achava que a Suíça fosse se assustar, enganou-se. Em rápida jogada de contra-ataque, Embolo virou para Omeragic, que balançou a rede do goleiro Raya. No entanto, o árbitro Irfan Peljto assinalou que a bola tocou na mão de Freuler na origem do lance.

La Roja amplia

Logo depois do tento anulado dos donos da casa, a Espanha se aproveitou de um rápido contra-ataque para chegar ao segundo gol. Yamal roubou a bola e com um toque encontrou Nico Williams. O atleta driblou Wüthrich e chutou rasteiro. No rebote, Fabián Ruiz estufou a rede.

Rua e travessão

Em menos de trinta minutos, o jogo estava bem movimentado. Ficou mais ainda com o cartão vermelho de Le Normand. O zagueiro fez falta em Embolo, que era o último homem em direção ao gol. O árbitro Irfan Peljto confirmou a expulsão após consulta ao VAR. Na cobrança de falta, aliás, Amdouni acertou o pé e carimbou o travessão.

Suíços seguem vivos

Ainda no primeiro tempo, a Suíça conseguiu descontar e colocar fogo no jogo. Vargas cobrou escanteio na área, Wüthrich desviou de cabeça, e Amdouni completou para o gol.

Na volta do intervalo, a Suíça tinha todo segundo tempo com um jogador a mais para buscar o empate e quem sabe a virada. No entanto, os donos da casa não foram eficientes nas chegadas de perigo. A Espanha, por sua vez, conseguiu segurar o resultado. Dessa forma, na melhor chance, Amdouni cabeceou para o fundo das redes, mas o gol foi invalidado por ter ultrapassado a linha de fundo.

Efeito surpresa

Além de segurar o ímpeto do adversário, os espanhóis foram mortais. No contra-ataque, aliás, Ferrán Torres aproveitou o lançamento de Raya e tocou para Ruiz bater e marcar o terceiro.

Virou goleada

Três minutos depois de marcar o terceiro, os espanhóis sacramentaram a goleada. Joselu fez um lindo lançamento para Ferrán Torres, que livre, marcou o quarto. Por fim, os visitantes só tiveram o trabalho de segurar o resultado e voltar para casa com os três pontos.

