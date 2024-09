Carlinha pega três pênaltis e São Paulo está na final do Brasileirão Feminino

Com o brilho da goleira Carlinha, o São Paulo está na final do Brasileirão feminino de 2024. Afinal, na tarde deste domingo (8/9) o time perdeu para a Ferroviária, fora de casa, na Arena Fonte Luminosa por 1 a 0. O gol foi de Duda de pênalti aos 46 da etapa final. Porém, como deu as são-paulinas na ida por 2 a 1, a decisão foi para os pênaltis. Então, Carlinha brilhou demais. A goleira que quase pegou o penal de Duda no tempo normal, defendeu três cobranças. Tricolor 3 a 0 e na final.

Agora, o São Paulo. que jamais ganhou o Brasileirão feminino, fará a final contra o Corinthians, que eliminou o Palmeiras neste domingo. O Verdão venceu por 2 a 1. Mas como o Timão fez 3 a 1 na ida, se garantiu em mais uma decisão.

Este jogo começou com 17 minutos de atraso. O motivo: o desfibrilador não estava em uma das âmbulâncias.Assim, a arbitragem aguardou a chegada do aparelho.

Ferroviária marca no finzinho

O primeiro tempo foi de muito estudo das equipes. O São Paulo administrando a vantagem, mas apenas com um lance de perigo em jogada de Bia Menezes, que chutou muito mal. A Ferroviária não conseguiu sucesso ofensivo. Assim, a maioria das jogadas foram em chuveirinhos infrutíferos que não encontavam a atacante Lelê.

No segundo tempo, precisando do gol e vendo o seu ataque inoperante, a técnica Jessica de Lima colocou Sochór e Mylena Carioca para aumentar o poder de fogo da Ferroviária. Deu certo. Aos 18, a lateral Katiuscia acertou o travessão das são-paulinas. A Ferroviária seguiu mais incisiva. Dessa forma, aos 46, conseguiu o gol. Após disputa na área, o VAR chamou a árbitra para ver o lance. Ela confirmou pênalti em Camila. Duda cobrou no canto direito de Carlinha, que chegou a tocar, mas não evitou que a bola entrasse. Ferroviária 1 a 0 e decisão nos pênaltis. Mas não sem emoção. O jogo foi até os 54 minutos. O São Paulo teve uma grande chance e o time da casa, duas (em uma acertou a trave).

Nos pênaltis, São Paulo 3 a 0

Para a Ferroviária: Carlinha defendeu as cobranças de Luana, Rafa Soares e fatima Dutra

Pelo São Paulo: Jessica Soares, Kaká Maressa marcaram.

Ferroviária 1×0 São Paulo (nos pênaltis, São Paulo 3 a 0)

Campeonato Brasileiro feminino – Jogo de volta da semifinal

Data: 08/09/2024

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Luciana; Katiuscia (Andressa, 28’/2ºT), Rafa Soares, Luana e Fátima Dutra; Cris (Camila, 38’/2ºT), Duda Santos e Micaelly; Neném (Raquel, Intervalo), Lelê (Sochór, 12’/2ºT) e Julia Beatriz (Mylena Carioca, 12’/2ºT) Técnica: Jéssica de Lima

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline (Jessica Soares, 39’/2ºT), Rafa Menezes (Maressa, 16’/2ºT) e Camilinha; Mariana (Isa, 16’/2ºT), Ariel Godoi (Lari, 22’/2ªT). Técnico: Thiago Viana

Gols: Duda, de pênalti, 46’/2ºT (1-0)

Árbitra: Deborah Cecilia (PE)

Auxiliares: Maira Maristella (RS) e Anne Kesy (AM)

Cartões amarelos: Cris (FER); Camilinha (SAO)

Cartões vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.