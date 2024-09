Novorizontino busca o empate com o Coritiba e segue na liderança da Série B

Em jogo eletrizante e muito bem disputado, no Couto Pereira, o Novorizontino foi buscar o empate por 2 a 2 com o Coritiba e se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Júnior Brumado, duas vezes, Thallison Gabriel (contra) e Neto Pessoa, marcaram os gols da partida. O time paranaense soma 34 pontos, na décima colocação.

Na próxima rodada, a equipe paulista recebe o Botafogo-SP, no Jorge Ismael de Biasi, dia 13 (sexta-feira), às 19h (de Brasília). O Coxa, por sua vez, encara o Operário-PR, no domingo (15), às 16h (de Brasília), no Germano Krüguer.

Chegada do Tigre

Quem jogou em casa foi o Coritiba, mas o Novorizontino chegou para o duelo como líder da Série B do Brasileirão e logo assustou. Rodolfo cruzou para Waguininho, que chutou no canto e obrigou o goleiro do Verdão a fazer boa defesa

Brumado carimba

Apesar da primeira chance ser da equipe paulista, foi o clube do Alto da Glória que abriu o placar. Assim, depois da cobrança de escanteio, Júnior Brumado ficou com a bola na pequena área e estufou a rede.

Trave estremece

Em outra boa chegada do Novorizontino, Patrick aproveitou o cruzamento na área e desviou a bola de cabeça. Ela, porém, tocou mansamente na trave e foi para fora. Em resposta rápida, os donos da casa se lançaram ao ataque pela direita. Natanael encontrou Brumado, que girou sobre o defensor e chutou para fora, com perigo.

Visitantes igualam

Mesmo fora de casa, o Tigre teve personalidade e equilibrou a partida no primeiro tempo. Rodrigo Soares, então, foi para o cruzamento e encontrou Neto Pessoa. O camisa 9 só teve o trabalho de desviar para enganar Morisco e deixar tudo igual.

Domingo inspirado

O Coritiba voltou com tudo do intervalo e enfileirou chances. Assim, a primeira delas foi com Ronier que chutou de fora da área para boa defesa de Jordi. Em seguida, Vini Paulista soltou a bomba e obrigou novamente o arqueiro a afastar o perigo.

Então, Bruno Melo apareceu na esquerda com liberdade para cruzar, na medida, para Júnior Brumado deixar mais um e colocar o Coxa na frente.

Contra o patrimônio

O Novorizontino seguiu em busca do empate, mas parou duas vezes em Morisco, que fez duas boas defesas. Na terceira tentativa, todavia, Rodrigo Soares cruzou na área, mas Thalisson Gabriel mandou contra a própria meta e deixou tudo igual no Couto Pereira.

Goleiros se destacam

Tanto Jordi quanto Morisco, foram importantes na reta final da partida, com boas defesas para garantirem pelo menos um ponto no confronto. Por fim, o resultado ficou de bom tamanho para os times, que mostraram que vão lutar até as rodadas finais pelo acesso.

Coritiba 2 x 2 Novorizontino

25ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 08/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Gols: Júnior Brumado (16’/1ºT) (1-0); Neto Pessoa (39’/1ºT) (1-1); Júnior Brumado (9’/2ºT) (2-1); Thalisson (contra) (27’/2ºT) (2-2)

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson (Matheus Frizzo 36’/2ºT), Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel (Morelli 36’/2ºT), Sebastián Gómez e Vini Paulista; Júnior Brumado (Brandão , Lucas Ronier e Robson (Figueiredo – intervalo). Técnico: Jorginho

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato (Pablo Dyego 13’/2Tº) e Patrick (César Martins 13’/2ºT); Rodrigo Soares (Léo Tocantins – intervalo), Willian Farias (Geovani 36’/2ºT), Marlon e Reverson; Waguininho, Neto Pessoa e Rodolfo (Lucca 36’/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Luis Carlos de França Costa (RN) e Arthur Pancieri Pires (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Robson, Vini Paulista e Figueiredo (COR); Patrick, Léo Tocantins, Rafael Donato e Marlon (NOV)

Cartões Vermelhos: –

