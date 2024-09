Pedrinho faz revelação sobre Payet e explica ‘treta’ com Textor

O presidente do Vasco, Pedrinho, fez revelação sobre o meia Dimitri Payet, além de explicar a “treta” que teve com John Textor, dono da SAF do Botafogo.

Segundo o mandatário, em entrevista ao “Canal do Igor Rodrigues” no YouTube, que foi ao ar neste domingo (8), o francês estava “muito triste” durante a má fase da equipe na temporada. Mas, para ele, o semblante do craque já mudou.

LEIA MAIS: Vasco conquista Supercopa do Brasil de futebol de areia sobre o Flamengo

“Ele (Payet) é muito acima. Quando eu tive os primeiros contatos eu percebi ele muito triste. Tive uma primeira conversa logo após o jogo contra o Flamengo (derrota por 6 a 1), dentro do vestiário a gente conversou por mais de 40 minutos. O que incomodava ele era a posição do nosso time, porque ele gostaria de brigar por coisas melhores, ele foi desabafando e fomos mostrando a ele que era o início de uma nova construção. Quando as coisas começaram a melhorar, com a chegada do Coutinho também, o semblante dele mudou”, disse.

Pedrinho volta a rebater John Textor

Pedrinho também aproveitou para falar sobre a briga nos bastidores com John Textor. O dono da SAF do Botafogo voltou a citar o clube cruz-maltino em entrevista recente – clique aqui e relembre. Posteriormente, o mandatário vascaíno foi a público responder o norte-americano.

Ele explicou que a reunião citada por Textor é mensal e que os clubes não decidem nada nela. No caso, o Conselho se reúne para discutir ideias que, apenas posteriormente, são avaliadas pela CBF, órgão principal do futebol brasileiro.

“A CNC é um Conselho Nacional de Clubes, um órgão consultivo para levar sugestões para a CBF, não para tomar decisões. Ela leva sugestões, e a CBF toma as decisões. O Vasco não vai ficar fora de nenhum debate sobre o futebol. Essas reuniões são mensais e debatem diversos aspectos. O Fair Play financeiro foi um dos assuntos. Me assustou muito o (John) Textor falar, porque eu nunca falei sobre isso. O Textor defende SAF, eu defendo o Vasco. Ele tem que se preocupar com o Botafogo, e não com o Vasco. Enquanto eu for presidente, toda vez que ele me citar ou citar o Vasco, ele terá uma resposta à altura. Ele não sabe de 1% do que acontece em São Januário, todas as coisas mentirosas que ele falar ele terá resposta. Me incomoda porque eu nunca fiz nada para ele”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.