No Uruguai, Nacional x Liverpool tem homenagens a Izquierdo

Os dois últimos clubes da carreira do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo (Nacional x Liverpool) se enfrentaram, no último domingo (8), pelo Clausura do Campeonato Uruguaio. E não faltou emoção diante das lindas homenagens por parte do Bolso. Foi a primeira partida oficial do clube após a trágica morte do defensor em razão de arritmia cardíaca.

Todos os atletas da equipe tricolor entraram em campo com o nome de Izquierdo nas costas. Além disso, na parte frontal da camisa de jogo, constava um patch com a inscrição “Para Sempre, Juan” e, abaixo, um símbolo do infinito.

Na entrada dos dois times para o gramado do Gran Parque Central, o Nacional estava com uma camisa de homenagem a Juan Izquierdo e foi possível ver diversos atletas muito emocionados. Tanto no momento de se perfilarem como também na salva de palmas que antecedeu o apito inicial.

Clima emotivo

Os torcedores do clube capitalino também se dispuseram a fazer diferentes homenagens em formas de bandeirões e camisas para demonstrarem seu sentimento de luto. A transmissão do confronto, aliás, também flagrou diferentes fãs chorando antes da bolar rolar. Nesse sentido, um dos momentos mais marcantes foi quando uma parte da torcida ergueu, ao mesmo tempo, diversas camisas com o nome de Izquiero e o número 3, que ele habitualmente usava.

Dentro de campo, o Nacional venceu o jogo por 1 a 0, gol de Nico López, na reta final do primeiro tempo. O triunfo no confronto que valeu pela segunda rodada do Clausura uruguaio elevou o Bolso aos quatro pontos ganhos. O Liverpool tem um ponto, já que empatou na estreia, em 1 a 1, com o Racing.

