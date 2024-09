Palmeiras tem mês com maior arrecadação do Avanti em sua história

O mês de julho foi muito importante para o programa Avanti, do sócio-torcedor do Palmeiras Afinal, neste mês, o clube teve sua maior arrecadação na história do programa: R$ 7 milhões, batendo os R$ 6,7 milhões de abril. Assim, o Verdão pode encerrar 2024 com mais de R$ 62 milhões, que estava previsto no orçamento, sobre a pasta.

Segundo o balancete do clube paulista, há R$ 43 milhões acumulados nos primeiros sete meses do ano com o programa Avanti. Isso acima dos R$ 35,1 milhões orçados para o mesmo período. Caso mantenha o mesmo desempenho nos meses finais do ano, pode chegar perto dos R$ 70 milhões.

Vale lembrar que, em 2023, o Palmeiras arrecadou R$ 58,7 milhões com o Avanti (até então recorde). No entanto, o programa cresceu em 2024 com a criação do Palmeiras Pay.

A plataforma digital busca unir conta bancária e produtos ligados ao clube, o que fez com que a base de sócios aumentasse de forma considerável, mais de 60 mil pessoas.

Os sócios que adquirem o cartão de crédito do clube tem benefícios. Entre eles, podem o plano verde do Avanti (o mais básico) gratuitamente por seis meses, e os que têm cartão de débito, por um mês.

Na arrecadação com os jogos, o clube já somou R$ 36 milhões obtidos a partir de bilheterias até julho, sendo que o esperado para o intervalo era R$ 25,3 milhões. O intuito, agora, é tentar finalizar 2024 com uma receita recorde, de pouco mais de R$ 1 bilhão.

